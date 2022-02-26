В Приморье пенсионер попался на продаже оружия и боеприпасов

В Приморье пенсионер пытался продать нелегальное оружие Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Продавца нелегального огнестрельного оружия задержали полицейские в Ханкайском районе Приморья. Изъятые стволы и боеприпасы не числятся в базе МВД.

Как выяснила «Комсомольская правда – Владивосток», стражи порядка вышли на след криминального пенсионера благодаря информации от местных жителей. Оперативники выяснили, что 63-летний мужчина пытался продать пистолет и ружье 16-го калибра.

Полицейские решили брать оружейника у него дома. Во время обыска жилища они обнаружили тайник, где хранился газовый пистолет, ружье и различные боеприпасы. Когда изъятое оружие направили на экспертизу, выяснилось, что в базе МВД оно не зарегистрировано.

Сам задержанный не смог внятно пояснить его происхождение и включил дурака, ссылаясь на плохую память. Это не спасло мужчину, так как его доставили в отделение, где по факту попытки продажи стволов и боеприпасов завели уголовное дело. Пенсионеру грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, что недавно в Красноармейском районе Приморья задержали пожилого местного жителя, хранившего дома целый арсенал. У него изъяли ружья без документов, а также сотни патронов к автомату Калашникова.

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