Больше двадцати тонн мостовых сооружений украли два жителя в Приморье

Ущерб оценили на 2 миллиона рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ольгинский районный суд огласил приговор в отношении жителя Кавалеровского района – мужчина с подельником украли 21 тонну с мостовых сооружений. Воровали «оптом», металлические конструкции они срезали специальными инструментами, сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморья. Дело второго фигуранта в отдельном производстве.

Суд установил, что в апреле 2020 года мужчины срезали больше 6 тонн металла с моста в пункт приема, а в мае замахнулись на еще более крупный незаконный демонтаж. Срезать планировалось больше 13 тонн, однако их остановили полицейские.

Ущерб оценили на 2 миллиона рублей, следующие 4 года и 7 месяцев осужденный проведет в колонии общего режима. Минтранспорта Приморья добавил к приговору иск о взыскании суммы больше 2 миллионов рублей – суд с этим согласился.

Ранее «КП-Владивосток» писала о стороже, который проник на стройку, чтобы украсть собаку. Мужчина хотел, чтобы она охраняла ему дом.

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