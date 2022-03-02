Эльвира Шамонова вступила в должность нового министра образования в Приморье

Представила нового министра Вера Щербина. Фото: пресс-служба правительства Приморья.

Во вторник, 1 марта, состоялась встреча с представителями руководящего состава министерства и подведомственных учреждений. На мероприятии председатель правительства Приморья Вера Щербина представила нового министра образования Эльмиру Шамонову. Об этом рассказали в пресс-службе правительства края.

Как рассказала председатель правительства, Эльмира Шамонова родилась в селе Жариково Пограничного округа. В Дальневосточном политехническом институте имени Куйбышева она получила высшее образование по специальности «Горный инженер-геофизик». Позже обучалась по программе «Менеджмент в образовании» в Хабаровском государственном педагогическом университете.

- В последнее время Эльвира Викторовна возглавляла крупное учреждение образования в Хабаровске, которое является на сегодняшний день сильнейшим в нашей стране. Она прошла довольно жесткий конкурсный отбор среди кандидатов, который проводился Министерством просвещения Российской Федерации.

Новый министр образования поделилась своим трудовым опытом. Ее стаж работы 29 лет, а последнее место - Краевой центр образования в Хабаровске, который включает в себя множество подразделений, например, детский сад, школы, IT-клуб.

- Я очень надеюсь, что команда, которая есть здесь сегодня, достигнет тех целей, которые ставит перед нами Президент. Национальные проекты ясны и понятны. Вместе мы сможем сделать так, чтобы Приморский край стал одним из лучших регионов России по качеству образования.

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