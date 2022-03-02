В Приморье готовятся к проведению Международных спортивных игр "Дети Азии"

Предварительно в играх примут участие 28 стран. Фото: пресс-служба правительства Приморья.

В Приморье готовятся к важному мероприятию - VII Международным спортивным играм «Дети Азии». Сейчас обновляют спортивные объекты, которые задействуют в соревнованиях. Об этом рассказали в пресс-службе правительства края.

По поручению президента России Владимира Путина спортивные состязания проведут в Приморье с 27 июля по 8 августа 2022 года. В дирекции МСИ «Дети Азии» поделились, что сейчас ведется большая организационная работа.

- На 1 марта получены предварительные подтверждения участия в играх от 28 стран и восьми субъектов России. По плану-графику до 1 апреля все страны и субъекты должны будут прислать официальные заявки, а до 1 июня – именные заявки на каждого участника в электронном виде.

Иностранных и российских спортсменов будут принимать девять площадок во Владивостоке: водноспортивная станция ЦСКА, Всероссийский детский центр «Океан», кампус Дальневосточного федерального университета, концертно-спортивный комплекс «Фетисов Арена», спорткомплексы «Молодежный» и «Юность», стадион «Динамо», учебно-спортивный центр «Олимпиец», центральная площадь города. А также Центр физической культуры и спорта в Артеме.

В спортивном комплексе «Олимпиец» и в корпусе S кампуса ДВФУ уже идет ремонт, на остальных объектах он начнется в ближайшее время. Подготовить спортивную инфраструктуру планируют к 1 июля.

Ожидается, что численность участников составит более 2 000 человек. В играх планируют разыграть 266 комплектов медалей в 19 видах спорта.

Напомним, что решение провести игры «Дети Азии» в Приморье приняли в октябре 2021 года. А в ноябре этого же года на центральной площади Владивостока установили часы с обратным отсчетом до начала соревнований.

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