На центральной площади Владивостока запустили обратный отсчет до нача Игр "Дети Азии"

Начался обратный отсчет до Игр "Дети Азии" Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Владивосток ведет активную подготовку к знаменательному спортивному событию. Игры "Дети Азии" состоятся уже летом 2022 года, а иностранные гости уже посетили столицу Дальнего Востока на этой неделе. В рамках мероприятия они вместе с губернатором Приморского края, главой и жителями города запустили на центральной площади обратный отчет до начала соревнований.

Теперь в центре города стоит стела с циферблатом, на котром можно увидеть сколько же дней осталось до игр. Торжество не могло обойтись без главных символов соревнований, дальневосточного леопарда и амурского тигра. Аниматоры в костюмах красивейших редчайших кошек устроили танцевальный батл в стиле брейк-данс,ведь именно в одном из этих направлений будут соревноваться участники игр.

Для гостей станцевали брейк-данс талисманы соревнований Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Свои благодарности за организацию, а также пожелания высказали губернатор Олег Кожемяко, глава города Константин Шестаков и президент Международного комитета Игр "Дети Азии" Владимир Максимов.

- У нашей активной и любящей город команды будет достаточно времени для того, чтобы сделать пребывание летом будущего года всех гостей, наших спортсменов и каждого гостя, который посетит наш город, притяным, комфортным, безопасным, а главное сделать так, чтобы ощущения и впечатления и, конечно, результаты соревнований были незабываемыми. Исключительно добрыми и теплыми. Мы нашей большой командой с начала обратного отсчета начинаем огромную работу по благоустройству и организации мероприятий, которые пройдут в июле будущего года, - объявил Константин Шестаков.

Яркая программа прошла на городской площади Фото: Екатерина МАКСИМОВА

На торжественной церемонии прозвучал гимн российской Федерации, а также с энергичным танцем выступили ребята из корпуса волонтеров, которые на протяжении всех соревнований будут помогать в организационных моментах. Жители и гости города прокричали: "Пять! Четыре! Три! Два! Один!", кнопка запуска опустилась, вспыхнули яркие огни и пошел обратный отсчет до начала соревнований.

С этого дня пошел обратный отсчет до начала соревнований Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Все это в новинку для Владивостока, ведь ранее Игры "Дети Азии" проводились в Республике Саха (Якутия). Напомним, VII летние Игры «Дети Азии» должны были состояться еще год назад в Монголии, но из-за пандемии коронавирусной инфекции проведение Международных спортивных Игр было перенесено на 2022 год.

ПО ТЕМЕ:

«Дети Азии» приедут в 2022 году во Владивосток

Президент Владимир Путин поддержал идею провести VII Международные спортивные игры в столице Дальнего Востока (Подробнее...)

Во Владивостоке обсудили подготовку к Международным Играм «Дети Азии»

VII игры пройдут в столице Дальнего Востока в 2022 году (Подробнее...)

На центральной площади Владивостока установят часы с обратным отсчетом

Новый арт-объект в честь Игр «Дети Азии» запустят уже на этой неделе, 12 ноября (Подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03