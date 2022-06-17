В Приморье разыскали мужчину, который сбил женщину на обочине дороги и скрылся

Место аварии. Фото: принтскрин, соцсети

В Приморье разыскали нарушителя, отличившегося чудовищным поступком в Пожарском районе. На выезде из Лучегорска мужчина будто специально сбил женщину, которая шла по обочине дороги – так, по крайней мере, считали очевидцы. Как писала «Комсомольская правда – Владивосток», видеозапись с камер видеонаблюдения утекла в социальные сети. 36-летняя женщина жива: она получила ссадины и ушибы.

Водителем оказался мужчина без прав, его лишили документа после неоднократной езды в нетрезвом виде. В этот раз он не пил. Ответственность за опасный проступок мужчина понесет сразу по нескольким статьям КоАП РФ за нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью, оставление места аварии и езду без прав.

Напомним, накануне, 16 июня, ужасающая авария с фурой сковала трассу в Уссурийске. Погибли два пожилых человека.

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