По требованию прокуратуры Приморья бывшего обвинителя снова отправили в СИЗО

Дамир Ниязов. Фото: принтскрин с видео VIII Канала

Прокуратура добилась повторного избрания меры пресечения в виде заключения под стражу бывшему сотруднику надзорного органа, обвиняемому в совершении коррупционного преступления. Ранее Ленинский районный суд Владивостока изменил ему меру пресечения вместо содержания под стражей на домашний арест.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Приморья, по версии следствия, Дамир Ниязов мог получить солидную сумму за ходатайство в суде за условно-досрочное освобождение одного из заключенных. Взятку хотели передать через адвоката, однако передать 1,5 миллиона рублей не вышло. Юриста Виталия Хандобина задержали в июле 2021 года силами УФСБ. Под внимание следствия попал и другой сотрудник прокуратуры Антон Чубенко, который должен был передать сумму от адвоката Ниязову.

Прошлым летом посредник – адвокат во время встречи с представителем взяткодателя, который действовала в рамках закона «Об оперативно-розыскной деятельности», получил всю ранее обговоренную сумму. Второй посредник – Чубенко способствовал упешному проведению переговоров о передаче взятки между сторонами. После этого Юриста с деньгами задержали оперативники ФСБ. В феврале прокурор края Сергей Столяров утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Ниязова, обвиняемого в покушении на получение взятки в особо крупном размере.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» уже сообщала, что сначала по решению суда Дамир Ниязов должен был находиться под арестом до августа 2022 года. Однако в среду, 8 июня, Ленинский районный суд Владивостока изменил меру пресечения на домашний арест. В качестве объяснений решения привели следующие факты: обстоятельства, которые ранее послужили основанием для избрания и продления меры пресечения в виде заключения под стражу, к настоящему времени утратили свое значение.

Краевая прокуратура края внесла на это постановление апелляцию и уже Приморский краевой суд изменил меру пресечения Ниязову на заключение под стражу.

Ранее в качестве обеспечительной меры по уголовному делу был наложен арест на квартиры подозреваемого во Владивостоке и Новосибирске, а также два автомобиля общей стоимостью более 13 миллионов рублей.

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