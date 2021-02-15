Торчит только крыша. Очередной горе-рыбак утопил машину в Приморье

Автомобиль провалился под лед Фото: принтскрин видео.

Утопленные авто уже можно назвать особенностью зимней рыбалки в Приморье. Очередная машина «пошла на корм рыбам» в районе «Шкотовских меляков». Совсем недавно здесь же люди спасались бегством, когда на замерзшей акватории появилась большая трещина. Однако чужие ошибки в очередной раз никого не учат.

В выходные в популярном для рыбалки месте оказалось полно народу. И несмотря на постоянные предупреждения и запреты о выезде на лед, кто-то все же додумался приехать на авто. Один из смельчаков поплатился за опрометчивый поступок.

Несколько дней подряд в Приморье стояла теплая погода с плюсовой температурой. Во время оттепели, судя по всему, образовалась полынья, в которую и угодила Toyota Ipsum. Успел ли экипаж эвакуироваться до полного погружения – осталось за кадром. Но, судя по задорному голосу оператора, в этот раз хотя бы обошлось без трагедии.

Машину с рыбаками унесло на льдине в Приморье – очевидцы Десятки любителей подледного лова снова проигнорировали экстренные предупреждения МЧС (видео)

Лед тронулся, народ рванул. Рыбалка в Приморье в очередной раз едва не привела к трагедии Огромная трещина образовалась на замерзшей акватории в Шкотовском районе (видео)