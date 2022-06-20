Во Владивостоке во время погони задержали иностранца с наркотиками и липовыми правами Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Промышлявший криминалом иностранный гражданин предстал перед Ленинским судом Владивостока. Мужчину с липовыми правами и запрещенными веществами задержали во время проверки документов.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Приморья, в январе прошлого года на одной из улиц в столице Приморья инспекторы ДПС остановили легковушку, которой управлял иностранный гражданин. Когда мужчина предъявил им свои права, полицейские сразу заметили признаки подделки и попытались задержать нарушителя, но мужчина дал по газам.

Стражи порядка начали преследовать нарушителя и после непродолжительной погони блокировали его машину. При личном досмотре в карманах его куртки полицейские нашли 10 свертков с синтетическими наркотиками.

Мужчину доставили в отделение, где за хранение запрещенных веществ и использование липовых прав на него завели два уголовных дела. Суд признал его виновным и на десять лет отправил иностранца в колонию строгого режима.

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