В Приморье полицейские устроили погоню и расстреляли машину лихача

В Приморье полицейские устроили погоню со стрельбой за машиной нарушителя Фото: Милана СОКОЛ

Настоящий криминальный сюжет развернулся на ночной дороге в районе Большого Камня, когда водитель отечественного внедорожника не остановился по требованию ДПС. Полицейские устроили погоню за нарушителем и открыли стрельбу по его машине.

«Комсомольской правде – Владивосток» стало известно, что водитель УАЗа совершал опасные маневры на большой скорости, чем привлек внимание дежуривших в районе Большого Камня инспекторов ДПС.

Нарушитель не остановился по их требованию, а лишь прибавил газу. Полицейские бросились в погоню и через громкоговоритель неоднократно призывали водителя остановится, но все оказалось безрезультатно. Тогда на пустой дороге Новонежино-Анисимовка стражи порядка решили применить оружие. Сотрудник ДПС на полном ходу сначала сделал два предупредительных выстрела в воздух из пистолета, а затем 13 раз по колесам УАЗа.

Только после этого нарушитель не справился с управлением, съехал на обочину и застрял. Подоспевшие стражи порядка задержали 34-летнего водителя, которого доставили в отделение для разбирательства.

Мужчине грозит штраф до 300 тысяч рублей, лишение водительских прав и административный арест. По факту погони со стрельбой проводится служебная проверка.

Напомним, что недавно полицейским пришлось догонять жителя Уссурийска. Нетрезвый водитель попытался скрыться от полицейских, которые были вынуждены применить табельное оружие.

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