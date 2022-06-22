Штормовое предупреждение из-за непогоды объявили во Владивостоке

Людей просят внимательно следить за дорогой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Приморские синоптики прогнозируют Владивостоку ухудшение погоды. В течение 22 июня и в ночь на 23 июня в приморской столице ожидается сильный дождь. Автолюбителей и пешеходов просят быть внимательными на дорогах, так как осадки могут стать причиной серьезных ДТП.

Как рассказали сотрудники портала «Примгидромет», вечером 22 июня и ночью 23 числа сильный дождь сохранится. Общее количество выпавших осадков достигнет почти 30 миллиметров. Также ожидается сильный ветер с порывами в 16 метров в секунду.

Как поделились в администрации дальневосточной столицы, все службы жизнеобеспечения готовы ликвидировать возможные последствия непогоды. В Единой дежурной диспетчерской службе рассказали, что оперативные бригады уже сформированы, работать они будут круглые сутки.

По словам сотрудников муниципального дорожного предприятия «Содержание городских территорий» участки, которые подтапливает во время сильных дождей, обследовали и почистили. Мастера дежурят во всех районах Владивостока.

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