Сработал спецназ: во Владивостоке иностранцам не дали продать крупную партию героина

Во Владивостоке спецназ полиции задержал торговцев героином. Фото: пресс-служба УМВД по ПК.

Оперативники управления по борьбе с наркотиками при поддержке спецназа «Гром» и инспекторов ДПС задержали во Владивостоке двух иностранцев. Мужчины хотели сбыть партию запрещенных веществ.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по ПК, на улице Невельского полицейские и бойцы спецназа задержали двух подозреваемых, которые пытались продать героин. Во время обыска у них дома нашли больше 300 граммов порошка, весы и пакеты для его расфасовки.

На уроженцев Средней Азии следователи завели уголовное дело за хранение и продажу крупной партии наркотиков. Им грозит крупный штраф и до 20 лет заключения. Расследование продолжается.

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