Денежный приз от администрации Владивостока получат победители конкурса «Молодежный вектор»

Всего было 46 кандидатов.
Фото: Администрация Владивостока
Во Владивостоке подвели итоги ежегодного конкурса «Молодежный вектор». 46 кандидатов в возрасте от 14 до 30 лет весной оставили свои заявки на участие – из них специалисты городской администрации выбрали 25 победителей, которые в День молодежи, 26 июня, получат денежные премии и отличительные знаки.
– Конкурс «Молодежный вектор» – это еще один способ поддержки молодых и активных горожан. Накануне были определены авторы проектов, которые получили для их реализации финансовую поддержку от администрации Владивостока. А сейчас комиссия назвала ребят, которые за свою активную жизненную позицию в области молодежной политики по итогам года получат денежные премии, – рассказал Сергей Язев, руководитель городского управления по делам молодежи и связям с общественностью.
Участники проявили себя в самых разных сферах. Например, организатор своп–вечеринок для родителей Галина Якунина в прошлом году организовала «БебиШеринг» – онлайн–платформу по безвозмездному обмену товарами для детей, для создания и расширения экосообщества и популяризации экологичного образа жизни. Кроме того, Галина вошла в пятерку победителей конкурса «Молодежная инициатива» и получила грант от администрации на реализацию проекта «Свопы от бебишеринг».
Другой лауреат – Виктор Нагорнов – занимается росписью подпорных стен и фасадов зданий. Жители Владивостока могли видеть его работы на баскетбольной площадке «KFC Арена» на улице Адмирала Фокина, в подземном переходе на улице Жигура, остановке «Цирк» и на многих других объектах. В 2021 году Виктор реализовывал социальные граффити-проекты, а в этом году он планирует провести фестиваль с авторскими работами местных и приглашенных художников.
Всего по 25 тысяч рублей от администрации Владивостока получат 25 человек:
– Арутюнян Лилит;
– Барановская Алина;
– Белоголовцева Екатерина;
– Бертина Екатерина;
– Быковский Кирилл;
– Головаш Денис;
– Захаров Александр;
– Ильина Кристина;
– Калугин Дмитрий;
– Камкина Алена;
– Купчик Артем;
– Нагорнов Виктор;
– Оданец Георий;
– Плохих Светлана;
– Пономарев Алексей;
– Попова Анастасия;
– Сороквашин Олег;
– Сохненко Владимир;
– Сютина Маргарита;
– Тарасенко Наталья;
– Холоша Кристина;
– Шестаков Михаил;
– Шпаков Матвей;
– Якинто Дмитрий;
– Якунина Галина.
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