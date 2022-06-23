Денежный приз от администрации Владивостока получат победители конкурса «Молодежный вектор»

Всего было 46 кандидатов. Фото: Администрация Владивостока

Во Владивостоке подвели итоги ежегодного конкурса «Молодежный вектор». 46 кандидатов в возрасте от 14 до 30 лет весной оставили свои заявки на участие – из них специалисты городской администрации выбрали 25 победителей, которые в День молодежи, 26 июня, получат денежные премии и отличительные знаки.

– Конкурс «Молодежный вектор» – это еще один способ поддержки молодых и активных горожан. Накануне были определены авторы проектов, которые получили для их реализации финансовую поддержку от администрации Владивостока. А сейчас комиссия назвала ребят, которые за свою активную жизненную позицию в области молодежной политики по итогам года получат денежные премии, – рассказал Сергей Язев, руководитель городского управления по делам молодежи и связям с общественностью.

Участники проявили себя в самых разных сферах. Например, организатор своп–вечеринок для родителей Галина Якунина в прошлом году организовала «БебиШеринг» – онлайн–платформу по безвозмездному обмену товарами для детей, для создания и расширения экосообщества и популяризации экологичного образа жизни. Кроме того, Галина вошла в пятерку победителей конкурса «Молодежная инициатива» и получила грант от администрации на реализацию проекта «Свопы от бебишеринг».

Другой лауреат – Виктор Нагорнов – занимается росписью подпорных стен и фасадов зданий. Жители Владивостока могли видеть его работы на баскетбольной площадке «KFC Арена» на улице Адмирала Фокина, в подземном переходе на улице Жигура, остановке «Цирк» и на многих других объектах. В 2021 году Виктор реализовывал социальные граффити-проекты, а в этом году он планирует провести фестиваль с авторскими работами местных и приглашенных художников.

Всего по 25 тысяч рублей от администрации Владивостока получат 25 человек:

– Арутюнян Лилит;

– Барановская Алина;

– Белоголовцева Екатерина;

– Бертина Екатерина;

– Быковский Кирилл;

– Головаш Денис;

– Захаров Александр;

– Ильина Кристина;

– Калугин Дмитрий;

– Камкина Алена;

– Купчик Артем;

– Нагорнов Виктор;

– Оданец Георий;

– Плохих Светлана;

– Пономарев Алексей;

– Попова Анастасия;

– Сороквашин Олег;

– Сохненко Владимир;

– Сютина Маргарита;

– Тарасенко Наталья;

– Холоша Кристина;

– Шестаков Михаил;

– Шпаков Матвей;

– Якинто Дмитрий;

– Якунина Галина.

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