Выяснилось, сколько Владивосток потратил на проведение Дня молодежи

В День молодежи во Владивостоке пройдут десятки мероприятий. Иллюстрация из архива КП. Фото: Олег УКЛАДОВ

Масштабное празднование Дня молодежи проведут в 10 городах России: в список попал и Владивосток. Как уже писала «КП», хедлайнерами станут известные звезды эстрады, местные музыкальные коллективы. Набережную разделят по секторам, чтобы развернуть несколько тематических площадок. Тонкости масштабного праздника и детали программы обсудили на пресс-подходе в четверг, 23 июня.

Как сообщила замглавы Владивостока по молодежной политике и культуре Дарья Стегний, количество заинтересованных некоммерческих и государственных организаций, участвующих в организации, превысило 40 компаний. Свои площадки развернут DNS Development, Находкинский завод минеральных удобрений, Корпорация развития Дальнего Востока и множество других предприятий.

Корреспондент «КП» спросил о финансовой стороне вопроса. По заявлению представителей мэрии, из муниципального бюджета на праздник выделили более 6 миллионов рублей. Точные данные будут позже. Сумма, отметим, не учитывает вложения федерального и краевого правительства, субсидии КРДВ.

Программа мероприятия – в отдельном материале КП.

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