Ринулся под авто: в месте масштабной аварии, где сковало дорогу в Приморье, разгуливает тигр

Тигра заметили в Лазовском районе. Иллюстрация из архива КП. Фото: Олег ЗОЛОТО

Читатели, застрявшие на участке дороги из Преображения, поделились с «Комсомольской правдой – Владивосток» деталями неожиданной встречи с тигром. На повороте из села скопилось много машин: дело в том, что трассу заблокировала фура. Большегруз не смог преодолеть скользкий подъем после дождя.

Все оказалось еще интереснее. Сложно представить, каково было удивление приморцев, которые встретили полосатого хищника примерно в километре от места аварии. Как сообщили читатели, тигр ринулся под колеса, пытаясь перебежать дорогу. Автомобиль на котором ехали герои истории, даже задел животное, но полосатый смог встать и скрыться в зарослях. Видео в распоряжении редакции нет: все произошло слишком быстро, было не до камеры. По словам очевидцев, судя по всему, хищник молодой, неопытный.

Корреспондент связался с Алексеем Суровым, заместителем министра лесного хозяйства Приморья. Он отметил, что в ситуации, в целом, нет ничего необычного.

– Здесь мы на его территории, а не он на нашей. С одной стороны – охотничьи угодья, с другой – заповедные земли. Все произошло в дали от населенного пункта. Это частая история.

Напомним, ранее «КП» писала, что тигрицу отловили в Анучинском районе Приморья.

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