Бульдозер, который смог: застрявшую в Приморье фуру вызволили из «западни»

Большегруз вытянули с помощью техники «Примавтодора». Фото: пресс-служба компании.

Благодаря сообщениям читателей «КП-Владивосток» и отзывчивости специалистов АО «Примавтодор», удалось освободить проезд в пгт Преображение. Напомним, днем 23 июня на подъеме застряла фура, буквально отрезав населенный пункт от других.

Большегруз не смог преодолеть крутой участок, после дождя дорога стала скользкой, да и судя по всему, длинномер шел груженый, а резина оставляет желать лучшего, поэтому прицеп попросту занесло. Очень быстро на единственной дороге к поселку образовалась пробка. Застрявшие автомобилисты даже постарались организовать проезд через овраг. Мужчины с помощью лопат засыпали часть канавы, но проехать по бездорожью смогли далеко не все.

Фуру снесло на подъеме. Фото: пресс-служба АО «Примавтодор».

Связи в этом месте практически нет, самостоятельно выбраться у дальнобойщика долго не получалось, так бы и стоял горемыка, если бы не читатели «КП». Один из очевидцев смог передать информацию в редакцию, а мы в свою очередь обратились за помощью в «Примавтодор» и ГИБДД.

Вызволять неудачливого водителя приехала техника дорожного предприятия. После нескольких попыток «тяжеловеса» удалось выдернуть с помощью троса. Поэтому сейчас проезд в Преображение и в обратном направлении открыт.

Кстати, недалеко от застрявшей фуры очевидцы заметили тигра. Полосатый хищник буквально кинулся под колеса, к счастью, остался жив. Редакция на всякий случай передала информацию в министерство лесного хозяйства Приморья.

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