Какие изменения ждут набережные на Второй речке, рассказал вице-мэр Владивостока

Развитие инфраструктуры не должно отрезать жителей Владивостока от моря. Фото: Артур Вовженяк.

Работы по благоустройству набережных Татарки и Второй речки продолжаются. Первый этап Второй речки завершился в ноябре 2021 года и место хорошо преобразилось: здесь появилась прогулочная зона, спортивная площадка, малые архитектурные формы и современное освещение. Но это только часть проделанных работ, в дальнейшем набережную ждут еще большие изменения. Вице-мэр Владивостока Азат Ислаев рассказал о следующих этапах обновления мест отдыха.

На сегодняшний день на Татарской набережной есть прогулочная дорожка, обсыпанная гравием, детская площадка, ярко-красные гамаки, на которых могут отдыхать люди всех возрастов. И не стоит забывать про освещение. А возле воды стоит нечто похожее на спасательную вышку, чтобы можно было с комфортом наблюдать за морем.

В этом году, по словам вице-мэра, уже заключен контракт по реализации второго этапа, который планируют завершить к 1 июля. К этому времени власти хотят построить комфортную стоянку, туалет и амфитеатр, большую детскую и спортивную площадки с велодорожкой, чтобы у людей была возможность отдыхать и наслаждаться красивыми видами.

На уютных гамаках могут отдыхать не только дети, но и взрослые. Фото: Артур Вовженяк.

Но для любования пейзажами нужны не только новые постройки, но и чистота на территории набережной.

- На пляж это место не дотягивает, и мы не призываем людей здесь купаться. Параллельно с благоустройством наше управление экологии приводит в порядок русло Второй речки. Эта работа требует большого внимания, поэтому мы разрабатываем концепцию для ее правильного выполнения. Но уже можно сказать, что бывшая помойка превратилась в неплохую прогулочную зону.

Как отметил Азат Ислаев, есть и другие места отдыха, которым необходимо предать приличный вид. Речь идет об озере на Патрокле. По инициативе ТОС обсуждается план по благоустройству водоема.

- В прошлом году это озеро и прилегающую территорию из федеральной собственности передали в муниципальную. Есть все возможности реализовать проект, но нет понимания по срокам, финансированию, по концепции. Потому что рассматривать одно только озеро не имеет смысла, нужно брать всю прибрежную территорию. Это место может стать первым полноценным пляжем – там чисто, а вода соответствует всем нормам, поэтому можно купаться. Но надо решать юридические вопросы с собственниками земли.

Пляж благоустраивают, чтобы у людей была возможность наслаждаться красивыми видами моря. Фото: Артур Вовженяк

Вице-мэр заявил, что у Владивостока есть все шансы, чтобы войти в число лучших прибрежных морских городов, так как дальневосточная столица имеет уникальное географическое положение и большую прибрежную зону. Природный каркас, моря и сопки – все это требует особого внимания. Также, по словам Азата Ислаева, параллельно с благоустройством необходимо развивать и городскую инфраструктуру.

- Сейчас мы с проектировщиками ведем большую работу для того, чтобы ВКАД не отрезал горожан от моря. Также в этом году после ремонта теплотрассы на набережной Спортивной гавани мы будем благоустраивать участок. Глава города поставил перед нами задачу, синхронизировать все муниципальные программы, чтобы мы дали жителям города новое качество жизни.

Но наверняка работы не обойдутся без каких-либо трудностей. Это понимает и вице-мэр, который отметил, что бизнес не сразу идет навстречу различным изменения в городе.

На набережной Второй речки планируют построить амфитеатр и комфортную стоянку. Фото: Артур Вовженяк

- Люди проходят по одному и тому же пути: сначала стадия отрицания и непринятия решений власти, борьба за свой клочок земли. Но уже потом, видя изменения и положительную реакцию горожан, меняют свое мнение. У нас уже есть хорошие примеры взаимодействия с бизнесом. Министерство обороны передало достаточно большой объем земельных участков на острове Русском для благоустройства.

Напомним, что в 2021 году в дальневосточной столице открылся Нагорный парк, полюбившийся многим жителям. А на сопке Бурачка появилась смотровая площадка.

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