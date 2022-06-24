Владивосток встречает череду выпускных с 24 июня

Школьников ждут университеты и карьера. Архив КП. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Выпускные начали проводить во Владивостоке в пятницу, 24 июня. Вместе с концом рабочей недели бывшие ученики завершают внушительный период жизни – школьный этап. Как сообщили в мэрии дальневосточной столицы, мероприятия пройдут в два дня: в пятницу и субботу, 25 июня. Каждая школа выбрала дату самостоятельно. Для выпускников проведут торжественную церемонию вручения аттестатов и праздничный вечер.

В этом году для 2735 учеников одиннадцатых классов во Владивостоке открывается взрослая жизнь. ЕГЭ позади: расквитались с государственным экзаменом почти четыре тысячи школьников со всего Приморья. Последняя дата сдачи назначена на 2 июля – это резервные дни. Известны результаты по литературе, химии, биологии, математике и русскому языку.

Как писала «КП», дальневосточной столице есть чем гордиться. Один из выпускников сдал ЕГЭ по истории на максимальный балл, еще двое юных владивостокцев заработали 99 баллов по физике – ученики Технического лицея. Выше 80 баллов набрали 49 выпускников.

Праздники бывшие ученики проведут во Владивостоке разнообразно. Некоторые классы решили проводить школьные времена помпезно: с мороженщиком, популярными ведущими, дорогим рестораном, другие делают упор на душевность мероприятия, планируют выбраться на природу. «КП» поговорила с одним из выпускников, чтобы узнать мнение о волнительном событиий.

– Хоть в школе и было тяжело порой, это все-таки важный день. У нашего класса праздник, наверное, будет как у всех: вручение, аттестат, небольшая программа, а затем начнем сборы на праздничный вечер. Сняли ресторан, будет ведущий. Честно, волнуюсь: не знаю, как все пройдет, – рассказала Анастасия, ученица 11 класса.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала об итоговом отчете мэра Константина Шестакова перед городской думой. Во время выступления он заявил, что хочет расширить меры поддержки для школьных педагогов: вероятно, вырастут и зарплаты учителей.

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