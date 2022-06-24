Кепка, маска и ничего больше: по столице Дальнего Востока разгуливает эксгибиционист

Жители города уже не первый раз замечают странных личностей в этом месте.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Жители Владивостока во время прогулки по Покровскому парку заметили между кустов и деревьев подозрительный силуэт. Кепка, маска и ничего больше – за людьми из своего «укрытия» наблюдал обнаженный мужчина.
Люди заметили подозрительный силуэт. Фото: t.me/dpscontrol_public
– Разгуливает некий персонаж, скрывает лицо, как может. Ходил по лесной дорожке от памятника Петру и Февронии к дому по Московской, 1, – рассказывают очевидцы.
Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» выяснил, что пока что в полицию никто не обращался по поводу ситуации.
Однако похожая история происходит именно в этом парке уже не первый год. Ранее «Комсомолка» рассказывала, как жительница города столкнулась с эксгибиционистом. Вот только в тот раз любитель острых ощущений решил не оставаться в тени, а сам выскочил из кустов и даже попытался догнать перепуганную женщину. Благо рядом оказались люди.
Мужчина скрывается в зарослях. Фото: t.me/dpscontrol_public
ПО ТЕМЕ:
«Хрипел, радовался, что схватил жертву»: в столице Дальнего Востока неизвестный вцепился в девушку
Во Владивостоке мужчина пытался насильно затащить в кусты прохожую (Подробнее..)
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03
И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:
- Telegram;
- Zen;
- ВКонтакте;
- ЯRUS.