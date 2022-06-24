Кепка, маска и ничего больше: по столице Дальнего Востока разгуливает эксгибиционист

Жители города уже не первый раз замечают странных личностей в этом месте. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Владивостока во время прогулки по Покровскому парку заметили между кустов и деревьев подозрительный силуэт. Кепка, маска и ничего больше – за людьми из своего «укрытия» наблюдал обнаженный мужчина.

Люди заметили подозрительный силуэт. Фото: t.me/dpscontrol_public

– Разгуливает некий персонаж, скрывает лицо, как может. Ходил по лесной дорожке от памятника Петру и Февронии к дому по Московской, 1, – рассказывают очевидцы.

Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» выяснил, что пока что в полицию никто не обращался по поводу ситуации.

Однако похожая история происходит именно в этом парке уже не первый год. Ранее «Комсомолка» рассказывала, как жительница города столкнулась с эксгибиционистом. Вот только в тот раз любитель острых ощущений решил не оставаться в тени, а сам выскочил из кустов и даже попытался догнать перепуганную женщину. Благо рядом оказались люди.

Мужчина скрывается в зарослях. Фото: t.me/dpscontrol_public

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