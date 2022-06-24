В Приморье чиновники не рассматривали заявки на дальневосточный гектар

В Приморье чиновники не рассматривали в указанные сроки заявки на дальневосточный гектар. Фото: пресс-служба правительства Приморья.

В Кавалеровском районе Приморья сотрудники прокуратуры выявили нарушения при исполнении требований земельного законодательства. Проверка началась после жалоб местных жителей.

Как рассказали в пресс-службе надзорного ведомства, в местную администрацию поступили заявления от жителей Приморья о предоставлении им участков в рамках программы «Дальневосточный гектар». Однако в установленный законом 20-дневный срок их документы так и не рассмотрели.

Когда сотрудники прокуратуры зафиксировали нарушение, то на ответственного за обработку заявлений сотрудника администрации составили протокол и выписали штраф. Исполняющему обязанности главы Кавалеровского района сказали устранить нарушения, после чего все заявки на дальневосточный гектар были рассмотрены.

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