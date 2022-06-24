Главный радийщик «Комсомолки» расскажет, как радио может быть популярнее соцсетей

Главный редактор радио «Комсомольская правда» Андрей Горбунов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

День молодежи близко! А это значит, что уже совсем скоро, 26 июня, Владивосток с размахом отметит этот праздник. Всех желающих ждет множество разнообразных мероприятий, все они пройдут на набережной Цесаревича. «Комсомолка» уже публиковала программу воскресного дня и рассказывала, почему же обязательно нужно заглянуть на праздник. Кроме того, 26 июня с 12:00 до 18:00 и команда нашего издания появится на площадке. Наши спикеры прочитают лекции и проведут мастер-классы. Но на этом полезности от нас не заканчиваются.

Во Владивосток специально приедет главный редактор радио «Комсомольская правда» Андрей Горбунов. В образовательном павильоне «Лекторий №3» он поговорит с аудиторией на важную тему: «Кому нужно радио в 2022 году: как стать оперативнее в Telegram, ярче в YouTube».

Часовое мероприятие запланировано на 17:30.

ВАЖНО!

Для бесплатного входа на территорию фестиваля – набережную Цесаревича во Владивостоке – нужно пройти обязательную регистрацию на сайте Росмолодежи.

КСТАТИ

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