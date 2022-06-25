Появились кадры крушения фуры об леера во Владивостоке, где водитель прыгнул в воду

Фото: принтскрин видео, dps_vl

По крупицам удалось восстановить картину загадочной аварии на Низководном мосту во Владивостоке. Вечером 23 июня водитель большегруза врезался в леера, пассажира госпитализировали. В сети писали разное: по одной из версий, двух человек из-за столкновения выкинуло в воду и один умер, но, как уточнили «КП» в пресс-службе полиции, все произошло иначе.

В машине ехали двое мужчин. Водитель, врезавшийся в ограждение, скрылся с места преступления неординарным способом. Мужчина прыгнул в воду и попытался доплыть до берега: полиция все еще разыскивает беглеца. Пассажир рулевой оставил умирать: очевидцы вместе с пострадавшим дождались скорой.

Момент крушения попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах отчетливо видно, как именно с места аварии сбежал водитель. Подробности истории – в прошлом материале КП.

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