Хабаровский губернатор вновь попытался уколоть приморцев

Михаил Владимирович Дегтярев. Архив КП. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Петербургском экономическом форуме в северной столице России губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев очертил перспективы развития подконтрольного ему региона в интервью РИА Новости. По словам губернатора, Хабаровский край в течение двух лет перегонит Приморье по темпам грузооборота. В планах главы сохранить лидерство и отрыв по этому показателю.

Дегтярев рассказал о своем диалоге с одним из инвесторов, который не поверил, что в Хабаровске живут более 620 тысяч человек, а во Владивостоке – 590:

– И население во Владивостоке падает, а в Хабаровске растет. То есть вы представляете, какие штампы и пиар.

Стоит отметить, в марте 2022 года, по данным мэрии и Приморскстата, во Владивостоке насчитали 627 тысяч жителей, о чем писала «Комсомольская правда». Какое ведомство является источником информации для Михаила Дегтярева – пока неясно. В то же время, по информации администрации Хабаровска, численность населения в городе на апрель 2022 года составила 617,6 тысячи человек. Справедливости ради, отток населения из Приморья действительно более интенсивен, чем из регионов-соседей.

Напомним, это не первое резкое высказывание Михаила Дегтярева о Владивостоке. Ранее глава предложил губернатору Приморья Олегу Кожемяко пари по хоккею. Последний отказался, а зря: команда, на которую хотел поставить Михаил Владимирович, проиграла.

До этого в интервью «Комсомольской правде – Хабаровск» глава региона, еще будучи врио в должности, назвал Приморье «тупиком Ильича». Как выяснилось, по мнению Дегтярева, именно Хабаровский край стоит назвать Приморьем из-за большого километража побережья. В мае 2021 года, возглавив регион официально, Дегтярев внезапно предложил перестать поддерживать Владивосток всем миром на одном из популярных онлайн-форумов.

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