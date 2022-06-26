Куда вернутся трамваи: мэр Владивостока на Дне молодежи анонсировал камбэк экотранспорта

Глава приморский столицы заметил, что целая транспортная отрасль города заслуживает большого внимания. Фото: Архив "КП"

Прямо сейчас в мобильной студии подкастов «Комсомольской правды» в рамках проекта «Алый парус» мэр Владивостока Константин Шестаков рассказал про экологический общественный транспорт, а также поделился впечатлениями о праздновании Дня молодежи. По его словам, в этот день, 26 июня, все юные приморцы смогут почувствовать себя счастливее.

Глава приморский столицы рассказал нашему ведущему Илье Кузнецову, что целая транспортная отрасль города заслуживает большого внимания. На его взгляд, в этой области работают достойные и интересные люди, про которых нужно помнить. Также глава города пообещал, что экотранспорт, в том числе трамвай, обязательно вернется на улицы приморской столицы.

– Вспомните про Фуникулер – это неотъемлемая часть нашего города. Все знают, что это наша визитная карта. В Сочи тоже такой есть, но про него никто не знает. Мы сейчас с ребятами обсуждали будущее городской электрички. Понятно, что нужно сформировать первый круговой маршрут, должна появиться станция в районе 3-й Рабочей, возле Казанского храма на Эгершельде. Сейчас мы продумываем и уже начинаем понимать, какими должны быть первые шаги.

Высказался мэр и насчет празднования Дня молодежи. Он подчеркнул, что в этом году событие получилось крайне познавательным и грандиозным.

– В мое время никогда такого не было. Для жителей Владивостока, в первую очередь для молодежи, сегодня плюс один маленький, но счастливый день. Мы хотим донести до молодых людей, что на территории своего города они будут востребованы, необходимы. Это любимый и красивый город, в котором ты будешь счастлив прямо сейчас, - высказался Константин Шестаков.

В том числе мэр затронул важную тему спорта и отметил, что очень впечатлен скейтерами и самокатерами, которые делают интересные трюки прям в разгар праздника на набережной Цесаревича.

– У меня замирает сердце, когда ребята пролетают на скейте или самокате над головами людей. Слава богу, что они есть такие красивые и талантливые.

Напомним, что «Комсомольская правда – Владивосток» ведет прямую трансляцию на YouTube в честь Дня молодежи во Владивостоке. Наша команда и приглашает всех желающих посетить мобильную студию. Здесь проходят увлекательные лекции и мастер классы поэтому подключайтесь к прямой трансляции или ловите нас на волнах 90.4 FM (Владивосток), 107.2 FM (Находка), 99.4 FM (Уссурийск).

А мы напомним, что сегодня жители приморской столицы могут посетить праздник на набережной Цесаревича. С утра и до позднего вечера гостей события ждут интересные конкурсы, мероприятия, локации, концерты и салют.

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