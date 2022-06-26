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26 июня 2022 6:07

Куда вернутся трамваи: мэр Владивостока на Дне молодежи анонсировал камбэк экотранспорта

Разговор на тему праздника и города состоялся на открытой студии подкастов «Комсомольской правды»
Кирилл САМОЙЛОВ
Глава приморский столицы заметил, что целая транспортная отрасль города заслуживает большого внимания.

Глава приморский столицы заметил, что целая транспортная отрасль города заслуживает большого внимания.

Фото: Архив "КП"

Прямо сейчас в мобильной студии подкастов «Комсомольской правды» в рамках проекта «Алый парус» мэр Владивостока Константин Шестаков рассказал про экологический общественный транспорт, а также поделился впечатлениями о праздновании Дня молодежи. По его словам, в этот день, 26 июня, все юные приморцы смогут почувствовать себя счастливее.

Глава приморский столицы рассказал нашему ведущему Илье Кузнецову, что целая транспортная отрасль города заслуживает большого внимания. На его взгляд, в этой области работают достойные и интересные люди, про которых нужно помнить. Также глава города пообещал, что экотранспорт, в том числе трамвай, обязательно вернется на улицы приморской столицы.

– Вспомните про Фуникулер – это неотъемлемая часть нашего города. Все знают, что это наша визитная карта. В Сочи тоже такой есть, но про него никто не знает. Мы сейчас с ребятами обсуждали будущее городской электрички. Понятно, что нужно сформировать первый круговой маршрут, должна появиться станция в районе 3-й Рабочей, возле Казанского храма на Эгершельде. Сейчас мы продумываем и уже начинаем понимать, какими должны быть первые шаги.

Высказался мэр и насчет празднования Дня молодежи. Он подчеркнул, что в этом году событие получилось крайне познавательным и грандиозным.

– В мое время никогда такого не было. Для жителей Владивостока, в первую очередь для молодежи, сегодня плюс один маленький, но счастливый день. Мы хотим донести до молодых людей, что на территории своего города они будут востребованы, необходимы. Это любимый и красивый город, в котором ты будешь счастлив прямо сейчас, - высказался Константин Шестаков.

В том числе мэр затронул важную тему спорта и отметил, что очень впечатлен скейтерами и самокатерами, которые делают интересные трюки прям в разгар праздника на набережной Цесаревича.

– У меня замирает сердце, когда ребята пролетают на скейте или самокате над головами людей. Слава богу, что они есть такие красивые и талантливые.

Напомним, что «Комсомольская правда – Владивосток» ведет прямую трансляцию на YouTube в честь Дня молодежи во Владивостоке. Наша команда и приглашает всех желающих посетить мобильную студию. Здесь проходят увлекательные лекции и мастер классы поэтому подключайтесь к прямой трансляции или ловите нас на волнах 90.4 FM (Владивосток), 107.2 FM (Находка), 99.4 FM (Уссурийск).

А мы напомним, что сегодня жители приморской столицы могут посетить праздник на набережной Цесаревича. С утра и до позднего вечера гостей события ждут интересные конкурсы, мероприятия, локации, концерты и салют.

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