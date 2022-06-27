Фотографы Владивостока сделают подарок родному городу

Выставка откроется 2 июля. Фото: Администрация Владивостока

В дальневосточной столице начался монтаж первой уличной фотовыставки «Посмотри на Владивосток». На ней представят 162 лучшие фотографии по итогам десятой городской фотопремии Look at Vladivostok – в подарок городу на 162-й день рождения. Выставка откроется в субботу, 2 июля, в 11 часов на пешеходной части улицы Адмирала Фокина и будет работать круглосуточно до 30 сентября. Полюбоваться снимками дальневосточной столицы сможет любой желающий – вход свободный.

«Остров иноземной веры», Глеб Куприн. Фото: Администрация Владивостока

Провести выставку в новом для города формате стало возможным при помощи гранта от правительства Приморского края в конкурсе «Твой проект» и при поддержке администрации Владивостока.

А перед открытием выставки, 1 июля в 18 часов в зале «Меридиан» кинотеатра «Океан» состоится торжественная церемония награждения победителей ежегодной премии Look at Vladivostok, на это мероприятие также приглашаются все желающие.

«Лед и море», Алексей Кумпан. Фото: Администрация Владивостока

Как уже сообщала «Комсомольская правда – Владивосток», в этом году праздничные мероприятия в честь Дня города пройдут с 1 по 3 июля на разных площадках Владивостока. Так, 2 и 3 июля на центральной площади гостей ожидают различные локальные площадки и насыщенная концертная программа. Здесь выступят местные музыканты и танцоры, команды КВН, пройдет фестиваль гребешка и праздничный салют. А на мысе Ахлестышева острова Русский планируется большой общегородской пикник – с мастер-классами, спортивными и детскими играми, развлекательной программой, угощениями от ресторанов-участников и зоной семейного гриля. Кроме того, различные творческие активности и музыкальные выступления пройдут в скверах и на набережных Владивостока.

«Токаревский маяк», Андрей Грачев. Фото: Администрация Владивостока

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