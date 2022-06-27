Огонь международных игр «Дети Азии» осветил Владивосток

Эстафета огня стартует 30 июня. Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

Около месяца осталось до проведения VII Международных спортивных игр «Дети Азии». И в понедельник, 27 июня, огонь соревнований в лампаде доставили в Приморье.

Пламя зажег шаман в Республике Саха (Якутия) в национальном парке «Ленские столбы». 27 июня под сопровождение барабанной дроби, танцы талисманов игр и аплодисменты представителей власти, в том числе и мэра Владивостока Константина Шестакова, огонь встретили в Приморье. Торжественная церемония передачи факела прошла у международного аэропорта имени В.К. Арсеньева.

Заместитель постоянного представителя Республики Саха (Якутия) по Дальневосточному федеральному округу Валерий Протопопов отдал лампаду заместителю председателя правительства Приморского края – краевому министру культуры и архивного дела Елене Бронниковой.

Огонь передали Елене Бронниковой. Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

Эстафета огня начнется 30 июня в Большом Камне и до 28 июля проход факелоносцев состоится во всех муниципалитетах края. Какое-то время пламя будет находиться в здании правительства Приморского края, после чего отправится на техническое хранение. А с 24 июля по 26 июля его вернут во Владивосток.

После церемонии огонь доставили в здание правительства Приморья. Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

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