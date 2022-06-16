27 июня огонь Международных спортивных игр «Дети Азии» доставят в Приморье

Уссури и Саф вместе с факелом. Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

До VII Международных игр «Дети Азии» осталось совсем немного. Стартуют спортивные игры 27 июля во Владивостоке. И в честь приближающегося события в столице Приморья прошла пресс-конференция, во время которой организаторы рассказали об эстафете огня, показали факел и поделились своими ожиданиями.

Тимур Ганеев, Алсу Ганеева и Елизавета Биктимирова. Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

По словам руководителя эстафеты Алсу Ганеевой, 24 июня в Республике Саха (Якутия) состоится официальная церемония зажжения огня игр «Дети Азии», а 27 числа пламя привезут в Приморье. До Владивостока пламя дойдет 27 июля.

– Эстафета пройдет в 32 муниципалитетах края. У нас достаточно большие ожидания, потому что мы долго готовились, и хотим, чтобы все прошло на высоком организационном уровне.

Как рассказала Алсу, главными лицами мероприятия станут факелоносцы. Всего их около 400 человек, у каждого высокие достижения и регалии.

– Эстафета интересна не только своим беговым маршрутом. Мы стараемся использовать альтернативный транспорт, поэтому во Владивостоке 27 июля мы планируем пронести огонь на парусном учебном судне «Надежда» и под водой. А 28 июля состоится бег по городу.

Руководитель эстафеты отметила, что каждый муниципалитет готовит культурные программы, которые познакомит жителей и гостей Приморья с историей районов и покажет красоты края. Также запланирована выставка факела с огнем, чтобы каждый мог посмотреть и сфотографироваться с атрибутом соревнований. Подробнее о нем рассказал второй организатор – технический директор эстафеты Тимур Ганеев.

– Факел символизирует цветок лотоса. Весит около 1,7 килограмма, длина – 50 сантиметров, а высота пламени – 35 сантиметров. В Приморье огонь мы доставим с помощью транспортировочной лампы. Всего предусмотрено 50 факелов.

Тимур Ганеев рассказал про факел и транспортировочную лампу. Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

На пресс-конференцию пришла девушка, которая удостоилась чести стать факелоносцем. Елизавета Биктимирова проживает во Владивостоке, но эстафету она пробежит в другом городе.

– Я знаю, что в Дальнегорске хороший, спортивный состав, и это двойная честь для меня – присутствовать среди. Когда родители узнали, что я побегу, они очень обрадовались. Это действительно уникальная возможность, такое может вообще никогда не случиться.

Алсу добавила, что участники эстафеты готовы ко всем рискам в виде непредсказуемой приморской погоды и бездорожья. Руководитель мероприятия подробнее рассказала про внешний вид.

Синяя форма – основная одежда организаторов. Есть два варианта: презентационный и рабочий, так как люди не только присутствуют на мероприятиях, но и занимаются демонтажем/монтажем конструкций. Белая форма – для факелоносцев. Наряды сделаны в едином стиле, чтобы никто не отличался друг от друга. Кстати, на кофтах есть абстрактные узоры. Как поделилась Алсу, они символизируют море, а также похожи на тигриные полосы.

Узоры на форме напоминают морские волны. Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

Ранее в эфире радио «Комсомольская правда» во Владивостоке о подготовке к VII Международным играм «Дети Азии» рассказала начальник управления физической культуры и спорта городской администрации Юлия Вельбик.

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