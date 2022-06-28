Во Владивостоке затопило городские общежития ДВФУ

Вода просочилась в жилые комнаты на Державина, 21. Фото: Telegram-канал ЧП.Владивосток

Утро вторника, 28 июня, для студентов и сотрудников ДВФУ, проживающих в городских общежитиях, началось с борьбы с водной стихией. Непогода, властвующая над Владивостоком, ударила по зданиям на Державина 21, 19, и 19,а. Дырявая крыша не сдержала натиск осадков. К защите от «подтоплений» подключились даже охранники общежитий.

– Течет ливневка, протекает крыша, вся вода – по проводам! – прокомментировали ситуацию студенты.

На момент публикации авайрино-восстановительные работы подходят к концу. В пресс-службе вуза корреспонденту «КП» сообщили, что протечки вызваны ливневыми дождями. Бригады на месте.

– Электроснабжение осуществляется в штатном режиме. С прекращением осадков будут выполнены аварийные работы по ремонту дождеприемников в общежитии на улице Державина, 21.

Напомним, в домах на Борисенко из-за штормового ливня пострадала электропроводка, жителям удалось избежать возгорания. Подробности того, как Владивосток справлялся с непогодой – в текстовой трансляции КП.

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