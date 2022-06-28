Всюду лужи, взрывы и искры: в столице Приморье топит дома

Оглушительные взрывы разносятся по всему дому. Фото: telegram.com/dpskontrol_125rus.

Во Владивостоке из-за непогоды пострадали не только дороги, но и дома. В одном из зданий на Борисенко затопило этажи. И это еще не самое страшное.

Как рассказали приморцы в социальных сетях, на Борисенко, 16, на девятом этаже вода достает по щиколотку и стекает вниз к соседям до пятого. На кадрах ролика видно, как потолок весь промок, а на полу образовались лужи.

Более того по всему подъезду раздаются оглушительные взрывы и видны искры, которые летят из счетчиков. Несколько раз оператор вздрагивает, настолько громкие звуки.

Напомним, что дождь будет идти во Владивостоке на протяжении 28 июня, окончательно закончится в ночь на 29 июня.

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