Что смыло, как проехать и чего дальше ждать? Стихия продолжает атаковать Приморье

Сотрудники МЧС организовали лодочную переправу для приморцев. ФОТО: МЧС Приморья

Циклон принес много проблем приморцам в минувшие выходные, 16 и 17 июля. Регион охватили сильные дожди, обнажились дорожные ямы, смыло мосты, проезды заблокировало. Сели сошли во Владивостоке и в Ольгинском районе, жители которого больше всего пострадали от натиска стихии. В муниципалитетах края ввели режим чрезвычайной ситуации, который продлили до сегодняшнего дня, 18 июля. Оперативная сводка по текущей ситуации – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В Ольгинском районе ситуация остается наиболее тяжелой, там выпало 2,5 месячной нормы осадков, в Уссурийске – 1,5. На данный момент дорожники налаживают там транспортное сообщение, уже открыт проезд Ольга – Кавалерово, восстановлена трасса Раздольное – Хасан.

Ольгинский округ. Фото: Прокуратура Приморского края

Ранее «КП» писала, что в Тимофеевке сошел сель. Грязевые потоки хлынули прямо на частные дома. В этом хаосе погиб маленький ребенок. Поселение осталось заблокировано – местным жителям организовали подвоз воды и питья и пообещали выплатить компенсацию.

По данным МЧС, в Михайловском районе остаются подтопленными 33 приусадебных участка.

К слову, редакция сообщала, что на базе отдыха в Михайловском районе отдыхающие отрезало течением от «большой земли». Спасатели организовали переправу через ров с водой, чтобы выручить жителей.

В Уссурийском ГО в реке Борисовка поднялась вода, из-за чего мост возле Яконовки потопило. Сотрудники МЧС организовали лодочную переправу для приморцев. С начала работы лодочной переправы перевезены 15 человек, в том числе 1 ребёнок.

Также нарушены сообщения с населёнными пунктами: Маргаритово, Моряк-Рыболов, Михайловка, Молдавановка и Фурманово Ольгинского района. Вместе с тем наблюдается незначительный спад уровней воды в Ольгинском районе и Находкинском городском округе.

На дорогах Приморья сохраняется 20 существенных переливов

Дожди повредили почти 100 участков дорог в Приморье 17 июля – их либо повредило, либо затопило. Об этом рассказали в воскресенье специалисты «Примавтодора». Сегодня в ведомстве уточнили, что на трассах края сохраняется 20 существенных переливов, однако они уже контролируемы.

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморья сообщили, что больше 100 единиц техники восстанавливают дороги. На данный момент проезда нет на следующих участках дорог:

Раздольное – Хасан – Гвоздево – трасса подтоплена. Можно проехать по маршруту Раздольное – Хасан – бухта Посьет.

Барабаш – Приморский – Перевозная – Безверхово и Раздольное – Хасан – Рязановка – проезд разрешён только для грузового транспорта.

На участке Борисовка – Кугуки – Линевичи – Утёсное – проезд осуществляется со стороны Утёсного. Ведутся восстановительные работы. Со стороны Борисовки проезда нет.

На дороге Владивосток – Находка – Новолитовск – Васильевка проезд по аварийному мосту открыт только легковым автомобилям.

Уссурийск – Пограничный – госграница – открыли движение для большегрузного транспорта.

Михайловский район. Фото: Соцсети

Гродеково – Барановка – Садовый – проезда нет.

Уссурийск – Пограничный – Богуславка – проезд действует только по одной полосе.

Михайловка – Турий Рог – Мельгуновка – движение осуществляется по одной полосе и только для большегрузов.

На участке Малая Кема – аэропорт действует временная переправа. Проезд – по одной полосе, выставлены знаки.

На дороге Находка – Лазо – Ольга – Кавалерово пока проезда нет – ведутся восстановительные работы.

На дороге Маргаритово – Моряк-Рыболов отсутствует движение транспорта.

К краевой больнице «Евгеньевская» в Ольгинском районе пока проезд не восстановлен.

Погода продолжит не радовать

По словам специалистов Примгидромета, паводки формировались быстро и неравномерно. Общий подъем воды за паводок в реках составляет преимущественно 0,7-2,5 метров, на отдельных реках 2,6-3,9 метров.

– На отдельных малых реках южной половины края и в верховьях крупных рек восточного побережья, где интенсивность дождевого стока снизилась, прошли максимальные уровни паводка и отмечается спад воды. Продолжается продвижение паводочной волны в среднее и нижнее течение рек южных, центральных и западных районов, на отдельных участках с выходом воды из берегов, – отмечают эксперты.

В ближайшие двое суток паводковая ситуация стабилизируется, особенно на малых водотоках и в верховьях рек.

Напомним, что серьезных перемен в погодной обстановки на этой неделе не предвидится. Приморский край большую часть времени окажется под воздействием заполняющейся высотной ложбины. Во многих районах временами будут идти дожди разной интенсивности, местами с грозами.

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