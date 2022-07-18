В Приморье силовики выявили сотни нарушений миграционного законодательства

В Приморье выявили сотни нарушений миграционного законодательства. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудники полиции, ГИБДД, ФСБ и Росгвардии провели первый этап профилактической операции «Нелегал-2022». Во время рейдов у иностранцев проверяли документы и фиксировали различные нарушения закона.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по ПК, полицейские наведались на объекты транспортной инфраструктуры, торговли, питания и мест компактного пребывания иностранных граждан. В результате силовики выявили 426 нарушений миграционного законодательства. Чаще всего мигранты не соблюдают правила въезда, выезда и пребывания на территории России, а также порядок трудовой деятельности.

По решению судов 12 иностранцев выдворят за пределы страны. Из них 6 человек поместили в Центр содержания и депортируют в принудительном порядке. Также полицейские завели два уголовных дела о продаже наркотиков и психотропных средств.

Также за фиктивную регистрацию и фиктивную постановку на учет мигрантов завели 20 уголовных дел. Виновным грозит штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до трех лет. Силовики продолжат профилактические мероприятия на территории Приморья.

Жителей края просят сообщать в ближайшие отделы полиции о нарушениях закона в миграционной сфере, организации «резиновых» квартир, оказании посреднических услуг, а также о получении взяток за услуги в сфере миграции.

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