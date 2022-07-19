Энергетики ДРСК продолжают ликвидировать последствия циклона в Ольгинском районе

Жителям нескольких сел Приморья вернули электричество, пропавшее после циклона. Архив «КП». Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Утром 19 июля энергетики Приморских электрических сетей (филиала АО «ДРСК») подключили к электроснабжению жителей поселка Горноводное Ольгинского района от дизель-генератора. Вечером 18 числа было восстановлено электроснабжение сел Молдавановка и Новониколаевка, электроснабжение села Ветка было переведено от дизель-генератора на нормальную схему.

Энергетики продолжают ликвидировать последствия циклона в Ольнинском районе. Циклон стал причиной сильного паводка, который привел к размыву дорог, разрушению мостов и нарушению электроснабжения нескольких населенных пунктов. Сейчас без электроснабжения остаются два населенных пункта – села Фурманово и Михайловка. Проведение работ в этих населенных пунктах затруднено из-за отсутствия проездов. В настоящее время бригады ДРСК на технике высокой проходимости добираются до Михайловки через село Ленино по лесной дороге. Кроме этого, во вторник сотрудниками МЧС будет организована переправа через реку в село Михайловка. После чего энергетики смогут выполнить осмотр линий электропередачи, пострадавших от паводка, и определить необходимые мероприятия для восстановления электроснабжения.

Полностью оценить уровень ущерба, нанесенного паводком электросетевому оборудованию в Ольгинском районе, станет возможно после того, когда будут восстановлены проезды в села Михайловка и Фурманово и к селу Горноводное со стороны поселка Ольга. Энергетики взаимодействуют с дорожными службами, налажено взаимодействие с районными администрациями и приморским управлением МЧС.

Всего в аварийно-восстановительных работах в Ольгинском районе задействовано 8 бригад Приморских электрических сетей и 10 единиц техники.

В структурном подразделении Приморские северные электрические сети продолжит действовать режим повышенной готовности до полной ликвидации последствий стихии.

Филиал «Приморские электрические сети» просит жителей быть предельно осторожными и соблюдать правила электробезопасности!

- Не приближайтесь и не прикасайтесь к оборванному или провисшему проводу, упавшей опоре ЛЭП.

- Немедленно сообщите об обрыве провода в эксплуатирующую организацию, Единую диспетчерскую службу или по телефонам экстренных служб 112 или 010.

О нарушении электроснабжения можно сообщать в единый Контакт-центр ДРСК – 8-800-1000-397.

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