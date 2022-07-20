Рабочим не до сна: в столице Приморья восстанавливают дороги после обильных дождей

Специалисты в том числе трудятся ночью, чтобы минимизировать заторы. Фото: Анастасия Котлярова, администрация Владивостока.

На Приморье обрушились сильные дожди, из-за которых в большей степени пострадали дороги и те, кто по ним ездит. Не обошла стихия стороной и Владивосток. От водителей в мэрию города начали поступать жалобы на глубокие ямы и размытые осадками трамвайные пути, которые буквально рвут колеса, если по ним проехать на скорости. Сейчас в городе срочно восстанавливают участки дорог, поврежденные во время непогоды.

Как сообщила пресс-служба администрации Владивостока, в ночь с 19 на 20 июля начался восстановительный ремонт на улице Некрасовская, в районе торгового центра «Море» и на участке рядом с кинотеатром «Иллюзион». К работам приступили бригады муниципального предприятия «Содержание городских территорий», а в ближайшее время к ним присоединятся подрядчики. Исполняющий обязанности начальника управления дорог администрации Владивостока Юрий Трунов объяснил, что из-за обильных осадков план по ремонту пришлось изменить:

– На данный момент проводится мониторинг состояния улично-дорожной сети, это поможет определить, какие участки подлежат ремонту в первую очередь.

Локальный ремонт проходит на поврежденных стихией участках. Фото: Анастасия Котлярова, администрация Владивостока.

Уже понятно, что это будут основные магистрали города и те участки дорог, которые ведут в микрорайоны.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» сообщала, что в 2022 году администрацией города планируется отремонтировать тротуар на Некрасовском путепроводе. Дорогостоящие работы начнутся по направлению в центр, а позже, в 2023 году займутся восстановлением противоположной стороны улицы. Здесь полностью уберут старые бетонные блоки и установят новые. Как отметили в мэрии, они будут значительно отличаться от старых, изготавливать их хотят прямо на месте.

Мэрия Владивостока призывает водителей быть предельно внимательными и осторожными.

Напомним, с начала лета в Приморье уже несколько раз объявляли штормовое предупреждение. Осадков в этом году действительно много, а вот времени для ремонта трасс в разы меньше. Ведь асфальт укладывают только в сухую погоду.

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