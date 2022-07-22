В центре Владивостока ограничат движение 28 июля

Центральные улицы Владивостока перекроют на время проведения эстафеты огня. Фото: Администрация Владивостока

Центральные улицы Владивостока перекроют на время проведения эстафеты огня, приуроченной к играм «Дети Азии» 28 июля. В том числе будет ограничено движение по мосту, ведущему на остров Русский. «КП – Владивосток» напоминает, какие маршруты закроют из-за факелоносцев.

Как рассказали в администрации Владивостока, ограничения продлятся не больше полутора часов.

28 июля с 13:00 до 14:00 для проноса пламени ограничат движение по Золотому мосту по направлению мыс Чуркин – центр со съездом на улицу Всеволода Сибирцева.

С 12:00 в течение 40 минут перекроют дорогу в районе Университетского проспекта: от пересечения с Гродекова до мостового перехода на остров Русский, а от него до пересечения с Бархатной.

Ограничения продлятся не больше полутора часов. Фото: Администрация Владивостока

С 13:00 до 14:30 проезд будет запрещен на следующих участках дороги:

– на Калинина: от пересечения Калинина с Черемуховой до Золотого моста;

– на Всеволода Сибирцева: от съезда с Золотого моста до дома № 33а по Пушкинской;

– на Кирочной: от дома № 33а по Пушкинской до дома № 83а по Светланской;

– на Светланской: от дома № 29 по Светланской до пересечения с Капитана Шефнера;

– на Корабельной Набережной: от дома № 15 по улице Семеновской до дома № 66 по улице Светланской.

Объезд возможен по улицам Баневура, Борисенко, Вилкова, Володарского, Всеволода Сибирцева, Гульбиновича, Запорожской, Калинина, Коммунаров, Надибаидзе, Окатовой, Океанскому проспекту, Пушкинской, Светланской, Семеновской, Суханова, Терешковой, Фадеева, Фастовской, Харьковской, Черемуховой.

Напомним, эстафета огня стартовала В Приморье 30 июня в Большом Камне. Спортсмены привезли Огонь из Якутии 27 июня. В торжественной обстановке у здания аэропорта под барабанную дробь лампаду с пламенем передали заместителю председателя правительства Приморского края – краевому министру культуры и архивного дела Елене Бронниковой.

400 факелоносцев пронесут пламя по 32 муниципалитетам края.

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