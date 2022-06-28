Огонь международных игр «Дети Азии» встретили в Приморье под барабанную дробь с зажигательными танцами

Символ спортивных игр в лампаде. Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

В понедельник, 27 июня, у международного аэропорта имени В.К. Арсеньева состоялась торжественная церемония передачи огня VII Международных игр «Дети Азии» от Якутии Приморью. Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» посетил мероприятие, поэтому подробно расскажем, как прошла встреча пламени.

Самолет из Якутии задержался, поэтому волонтеры старались спастись от изнуряющей жары с помощью воды, а некоторые прятались в тенек.

Перед встречей огня у волонтеров была репетиция. Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

И вот он, долгожданный момент. В здании аэропорта волонтеры выстроились друг напротив друга и подняли вверх флаги спортивных игр. Держа в руках лампаду через колонну прошел заместитель постоянного представителя Республики Саха (Якутия) по Дальневосточному федеральному округу Валерий Протопопов, а вместе с ним руководитель эстафеты Алсу Ганеева и технический директор эстафеты Тимур Ганеев.

Встретили пламя оглушительным и эффектным барабанным выступлением. От ритмичной музыки талисманы «Детей Азии» не удержались и пустились в пляс. Особенно отожгла Уссури, показав всем свое мастерство.

– Мы рады, что в такой торжественной обстановке передаем правительству Приморского края право и честь провести VII Международные игры, – прокомментировал Валерий Протопопов, после чего отдал огонь заместителю председателя правительства Приморского края – краевому министру культуры и архивного дела Елене Бронниковой.

Как отметил глава Владивостока Константин Шестаков, для приморской столицы – это историческое событие.

– Мероприятия с такими смыслами не проводились никогда. Самое главное в этих играх – это дружба и понимание культуры друг друга. Я надеюсь, то тепло, что вложено в огонь, даст возможность почувствовать каждому тепло наших сердец.

Сейчас огонь находится на техническом хранении. Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

После церемонии прошла пресс-конференция в здании правительства Приморья, на которой Алсу Ганеева поделилась своими переживаниями.

– Я очень волнуюсь, так как на нас лежала огромная ответственность – привезти огонь в том виде, в котором мы забрали его из «Ленских столбов». После церемонии зажжения 26 июня во время праздника Ысыах состоялась передача пламени.

Факелоносцы пронесут пламя по всем муниципалитетам Приморья. Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

Напомним, что факел зажгли в Республике Саха (Якутия) в национальном парке. Сейчас огонь находится на техническом хранении. Эстафета огня начнется в Большом Камне 30 июня.

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