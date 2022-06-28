Дальний Восток
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Владивосток
Эксклюзив kp.rukp.ru
28 июня 2022 2:00

Огонь международных игр «Дети Азии» встретили в Приморье под барабанную дробь с зажигательными танцами

Символ соревнований прилетел в край из Якутии
Анастасия АЛЯМКИНА
Символ спортивных игр в лампаде.

Символ спортивных игр в лампаде.

Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

В понедельник, 27 июня, у международного аэропорта имени В.К. Арсеньева состоялась торжественная церемония передачи огня VII Международных игр «Дети Азии» от Якутии Приморью. Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» посетил мероприятие, поэтому подробно расскажем, как прошла встреча пламени.

Самолет из Якутии задержался, поэтому волонтеры старались спастись от изнуряющей жары с помощью воды, а некоторые прятались в тенек.

Перед встречей огня у волонтеров была репетиция.

Перед встречей огня у волонтеров была репетиция.

Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

И вот он, долгожданный момент. В здании аэропорта волонтеры выстроились друг напротив друга и подняли вверх флаги спортивных игр. Держа в руках лампаду через колонну прошел заместитель постоянного представителя Республики Саха (Якутия) по Дальневосточному федеральному округу Валерий Протопопов, а вместе с ним руководитель эстафеты Алсу Ганеева и технический директор эстафеты Тимур Ганеев.

Встретили пламя оглушительным и эффектным барабанным выступлением. От ритмичной музыки талисманы «Детей Азии» не удержались и пустились в пляс. Особенно отожгла Уссури, показав всем свое мастерство.

– Мы рады, что в такой торжественной обстановке передаем правительству Приморского края право и честь провести VII Международные игры, – прокомментировал Валерий Протопопов, после чего отдал огонь заместителю председателя правительства Приморского края – краевому министру культуры и архивного дела Елене Бронниковой.

Как отметил глава Владивостока Константин Шестаков, для приморской столицы – это историческое событие.

– Мероприятия с такими смыслами не проводились никогда. Самое главное в этих играх – это дружба и понимание культуры друг друга. Я надеюсь, то тепло, что вложено в огонь, даст возможность почувствовать каждому тепло наших сердец.

Сейчас огонь находится на техническом хранении.

Сейчас огонь находится на техническом хранении.

Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

После церемонии прошла пресс-конференция в здании правительства Приморья, на которой Алсу Ганеева поделилась своими переживаниями.

– Я очень волнуюсь, так как на нас лежала огромная ответственность – привезти огонь в том виде, в котором мы забрали его из «Ленских столбов». После церемонии зажжения 26 июня во время праздника Ысыах состоялась передача пламени.

Факелоносцы пронесут пламя по всем муниципалитетам Приморья.

Факелоносцы пронесут пламя по всем муниципалитетам Приморья.

Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

Напомним, что факел зажгли в Республике Саха (Якутия) в национальном парке. Сейчас огонь находится на техническом хранении. Эстафета огня начнется в Большом Камне 30 июня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Огонь международных игр «Дети Азии» осветил Владивосток

Церемония передачи факела от Якутии Приморью прошла у международного аэропорта (подробнее...)

27 июня огонь Международных спортивных игр «Дети Азии» доставят в Приморье

400 факелоносцев пронесут символ соревнований по разным городам Дальнего Востока (подробнее...)

Факел VII Международных спортивных игр «Дети Азии» во Владивостоке намерены пронести под водой

В Приморье наметили маршрут эстафеты огня, особое внимание уделят знаковым местам (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Telegram;

- Zen;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- ЯRUS.

Общество: ВОПРОС ДНЯ