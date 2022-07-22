Жители Первомайского района Владивостока обсудили наболевшие вопросы с мэром

Встреча с жителями прошла 22 июля. Фото: Администрация Владивостока

Глава дальневосточной столицы Константин Шестаков лично пообщался с жителями Первомайского района на встрече, прошедшей в школе № 62. Владивостокцы смогли задать волнующие их вопросы по благоустройству территорий, ремонту дворов и домов, работе общественного транспорта и другие. Вместе с мэром присутствовали депутат городской думы Евгений Пименов и руководители профильных управлений администрации города.

В начале собрания глава Владивостока рассказал о проделанной работе в районе в прошлом году, текущих задачах и планах на 2023 год. Он отметил, что приоритетные задачи и запланированные на будущее цели определяются исходя из обращений жителей города в интернет-приемной и социальных сетях администрации. Наибольшее внимание сейчас уделяется ремонту тепловых сетей, дорог, образовательных учреждений и благоустройству общественных пространств.

– Сейчас мы формируем планы работы на следующий год и очередной бюджетный период, поэтому нам очень важно учесть пожелания жителей, понять, какие проблемные точки и адреса должны войти в список первоочередных, – подчеркивает Константин Шестаков.

На встрече жители задали мэру вопросы. Дорожная тема оказалась самой актуальной. Специалисты управления дорог рассказали о ремонте основного пути от Окатовой до Змеинки, который начнется в ближайшее время, и о запланированных работах межквартальной трассы в районе улицы Терешковой, 7 – 27, который пройдет в 2023 году.

Самой актуальной оказалась дорожная тема. Фото: Администрация Владивостока

Один из вопросов касался ремонта дороги от кольца Окатовой по Кипарисовой в сторону Змеинки.

– Мы сегодня еще раз на месте посмотрели трассировку улицы, какой объем работ необходимо сделать. Эта дорога действительно сможет стать дублером и решить немало вопросов, обеспечив дополнительную связность в районе, – рассказал о планах на этот участок мэр.

Пенсионеры на встрече обратились с просьбой найти помещение для клуба по интересам в Первомайском районе. Глава города объяснил, что такая возможность есть, но место можно предоставить на льготных условиях только социально ориентированной некоммерческой организации с полезным для людей проектом, кроме того такая организация сможет претендовать на гранты от мэрии.

Владивостокцам также рассказали о новом павильоне на остановке «Пески», который появится уже в этом году, и о возможности монтажа остановки на Сахалинской.

На остановке «Пески» появится новый павильон. Фото: Администрация Владивостока

Не оставили без внимания и вопрос строительства нового детского сада на улице Кипарисовая, 4, которое остановилось и объект уже стал долгостроем.

– Мы сейчас откорректировали проект, буквально недавно получено положительное заключение государственной экспертизы, что позволяет продолжить стройку, как только будет определен источник финансирования. Мы все очень заинтересованы сделать это как можно скорее, – объяснил глава города.

К слову, в Первомайском районе это вторая такая встреча, еще они прошли в Первореченском, Советском районах и на острове Русский. Собрания с жителями помогают получать обратную связь о работе администрации, выявлять актуальные проблемы и рассказывать о планах.

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