Благоустроенный проезд и амфитеатр у моря: на набережной Арсеньева во Владивостоке кипят работы

Набережная продолжает преображаться. Фото: Дирекция общественных пространств.

Второй этап работ по благоустройству продолжается на набережной Второй Речки во Владивостоке. Здесь уже заасфальтировали подъездные пути. Рабочие сейчас возводят амфитеатр у воды, а обустройство спусков к морю уже на финишной прямой.

Специалисты Дирекции общественных пространств Владивостока отметили, что территория набережной разделена на несколько зон, отдельная отведена под парковку, она рассчитана на 20 машино-мест. При этом два из них предназначены для маломобильных посетителей. Кстати, для людей с ограниченными возможностями здоровья также сделают отдельную кабинку в санузле. Туалет построят во входной зоне на набережной. Рядом с парковкой также сделают площадку для твердых бытовых отходов с навесом.

Вскоре появится амфитеатр с отличным видом на закаты. Фото: Дирекция общественных пространств.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Владивосток», по проекту пляж разделен на несколько функциональных зон – помимо парковки появятся беговой и велосипедный трек, а на основной территории пляжа – прогулочный променад с выходом к морю, обустроенные места для спокойного отдыха и детская площадка.

В прошлом году строители облагородили пешеходную зону, установили малые архитектурные формы и освещение, а также смонтировали спортивную зону с воркаут-площадкой. Все работы ведутся в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

У администрации города грандиозные планы на будущее по созданию единой 18-километровой прогулочной зоны вдоль Амурского залива. В интервью «Комсомолке» глава Владивостока Константин Шестаков отметил, что первые объекты этого проекта – набережные на улице Татарской и в районе Второй Речки начали благоустраивать еще в прошлом году.

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