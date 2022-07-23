Случай вызвал широкий общественный резонанс. Фото: принтскрин видео.

Скандальная и шокирующая история в Дунае, где парень избил пожилую женщину, получила продолжение. Как рассказали «Комсомольской правде – Владивосток» в Следственном комитете Приморья, 16-летний подросток задержан, на него завели уголовное дело. Он обвиняется в разбое с незаконным проникновением в жилище, это часть 3 статьи 162 УК РФ.

Второй молодой человек, который снимал все на видео, проходит по делу как свидетель, отметили в пресс-службе ведомства.

Еще в истории фигурируют некие мужчины, которые отвезли на лодке видеооператора в море и посадили на буй. Здесь состава уголовного дела нет:

– Они [мужчины] его поругали и тут же забрали, не били, – подчеркнули в следкоме.

А вот других линчевателях, которые устроили самосуд над первым парнем, правоохранительная кара, скорее всего, настигнет.

Напомним, недавно в Дунае произошел вопиющий случай. Двое 16-летних подростков ворвались в чужую квартиру, дверь которой была не заперта. Один из парней избил пожилую женщину и угрожал ей, если она не отдаст ему деньги. Его приятель снял все на видео. Ролики попали в социальные сети, ситуация вызвала общественный резонанс.

Вскоре в интернете появились другие кадры – на них парни уже в роли потерпевших. Одного несовершеннолетнего избили и заставили извиняться – парня, который издевался над женщиной. Второго юношу увезли на лодке в море, после чего оставили на ржавом буе в воде.

Сейчас делом занимаются полиция и следственный комитет. С фигурантами и их законными представителями работают инспекторы.

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