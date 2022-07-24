Шестнадцатилетнего парня, избившего женщину из-за 1000 рублей в Дунае, заключили под стражу

Фото: принтскрин видео, КП-Владивосток

Прокуратура Приморья поддержала ходатайство следователя в отношении парня, избившего в Дунае 74-летнюю женщину. 16-летний юноша заключен под стражу на два месяца решением Фокинского городского суда по статье о разбое, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Следователи считают, что фигурант проник в квартиру пенсионерки и вымогал 1000 рублей. Парень несколько раз ударил женщину по голове, в том числе замахнулся с ноги в лицо. Подросток требовал деньги и банковскую карту якобы для матери. Как писала «Комсомольская правда – Владивосток», на дело фигурант пришел с подельником – но ему уголовное дело пока «не светит». Оператор, который запечатлел зверства друга на видео, проходит в расследовании свидетелем.

Один из мстителей, устроивших самосуд подросткам, установлен. Мужчину увезли полицейские, но пока неясно, стал ли он фигурантом уголовного дела. Напомним, парня, избивавшего женщину, несколько раз били и даже подвесили в гараже на несколько часов. Оператора увезли на лодке и на несколько минут оставили в море – на ржавом буе.

Добавим, что подросток, вымогавший деньги, не в первые оказался связан с криминалом. Как рассказали «Комсомольской правде» местные жители, знакомые с ситуацией, 16-летний парень уже обокрал продуктовый магазин в прошлом и в целом часто «терроризировал народ». По неподтвержденной информации, юноша отсидел срок в колонии для несовершеннолетних. Более того, самосуд парню устроили не только мужчины, но и подростки-сверстники. Его избили и запечатлели все на камеру.

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