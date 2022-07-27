Приморье признали лидером по бережному отношению к лесу

Приморье уступает только Алтайскому краю. Фото: Иван МАКЕЕВ

По способу заготовки древесины Приморье стало лидером среди регионов России. Эксперты признали метод выборочной рубки наиболее экологичным. Подробнее о сохранении лесов рассказали в правительстве края.

По данным всероссийской организации «Рослесинфорг», в 2021 году с помощью выборочной рубки в Приморье заготовили около 83% от общего объема в крае. В рейтинге Приморье уступает только Алтайскому краю.

Как рассказали в краевом министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира, Приморье богато смешанными хвойно-широколиственными и твердолиственными лесами, и именно в первых разрешена выборочная рубка.

– В стране есть запрос на увеличение площади выборочных рубок. Для Приморья это привычный режим заготовки древесины, который мы развиваем и совершенствуем, – рассказал глава ведомства Константин Степанов.

В Приморье сплошные рубки деревьев ведутся только в лиственничных и елово-пихтовых лесах, то есть на севере края. Однако если в 2016 году срубали около 15,3 тысячи гектаров площади, то в 2021 – до 8,2 тысячи гектаров.

С 2019 года в крае действует проект «Сохранение лесов», главная цель которого – на 100% восстановить леса на выбывающих площадях. И в прошлом году задачи выполнили на 135%, а не на запланированные 89%.

Как поделился руководитель Дальневосточного научно-исследовательского института лесного хозяйства Александр Алексеенко, выборочная рубка сохраняет функции леса, то есть водоохранную, почвозащитную, противоэрозионную и другие, а также дает возможность и дальше пользоваться пищевыми и недревесными ресурсами.

– После сплошной рубки территория не менее чем на несколько десятилетий выпадает из активного продуцирования и представляет постоянную угрозу возникновения и быстрого распространения лесных пожаров. При этом никто не может дать гарантию восстановления леса такого же качества и продуктивности, как и до сплошной рубки.

Некоторые считают, что сплошная рубка помогает заготовить большой объем древесины с единицы площади. Однако по словам эксперта, при выборочной выходит то же количество.

Благодаря государственной программе «Развитие лесного хозяйства в Приморском крае» на 2020-2027 годы в регионе сохраняют леса, увеличивают площадь лесовосстановления, а жители получают всю необходимую информацию о природе.

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