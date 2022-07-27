Опасный морской деликатес обнаружили специалисты из Приморья

Продукт проверяли специалисты Приморской межобластной ветеринарной лаборатории. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Специалисты Приморской межобластной ветеринарной лаборатории нашли опасную дозу мышьяка в партии мяса трубача от магаданского производителя. Естественно, употреблять в пищу такой деликатес нельзя, так как вещество накапливается в организме и действует как яд.

Как рассказали в пресс-службе приморского Россельхознадзора, доза содержания мышьяка в моллюсках превышена в четыре раза. Последний раз недопустимое наличие вещества в продуктах зафиксировали в 2020 году в дальневосточной наваге, креветках и мясе трубача.

Хоть мышьяк и относят к группе опасных химических элементов, в КНР и Республики Корея присутствие органического мышьяка в морепродуктах не считается опасным. В России есть определенные нормы содержания вещества, и, если они превышены, продукт нельзя употреблять.

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