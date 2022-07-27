В Приморье нашли трех пропавших детей

Школьники пропали 26 июля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье завершились поиски трех юных владивостокцев. Школьники пропали 26 июля. Об этом рассказали в «ПримПоиске».

Информация о том, что дети пропали, появилась в среду, 27 июля. 26 числа они ушли из КГБУСО «Социально-реабилитационный центр «Парус Надежды». Вместе с мальчиками десяти и двенадцати лет также исчезла семилетняя девочка. Об их местонахождении никто ничего не знал.

Волонтеры в социальных сетях опубликовали ориентировку на пропавших детей вместе с их именами и фамилиями и номерами телефонов, куда можно обратиться и рассказать информацию о ребятах.

К счастью, детей нашли. Где и при каких обстоятельствах удалось их обнаружить, неизвестно. Волонтеры никогда не раскрывают детали поисков. Но самое главное, что ребята живы.

Напомним, что к берегу острова Путятина прибило тело местного жителя. На месте работают сотрудники следствия, которые устанавливают личность мужчины и причину смерти.

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