На набережной Спортивной гавани временно ограничат движение

Ограничения продлятся до 8 августа. Фото: Администрация Владивостока

28 июля в столице Приморье стартует эстафета огня VII Международных спортивных игр «Дети Азии». Из-за этого временно ограничат движение на Батарейной.

По информации пресс-службы городской администрации, ограничат участок улицы от Западной, 7, до Батарейной, 2. Дорогу перекроют 28 июля в 8:00, а разрешат движение 8 августа в 23:00.

Объезды организовали по Фонтанной и Западной. Жителей Владивостока просят с пониманием отнестись к неудобствам.

На время эстафеты перекроют также центр Владивостока. Ограничения продлятся не больше полутора часов.

С 13:00 и до 14:00 перекроют дорогу по Золотому мосту в сторону мыса Чуркина – центр со съездом на улицу Всеволода Сибирцева.

С 12:00 ограничат движение в районе Университетского проспекта: от пересечения с Гродекова до мостового перехода на остров Русский, а от него до пересечения с Бархатной.

Подробнее со списком дорог, которых коснутся ограничения, можно ознакомиться в нашем материале.

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