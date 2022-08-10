Бывший глава в СИЗО. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Приморский краевой суд отклонил апелляционную жалобу адвокатов Олега Гуменюка. Согласно все еще действующему постановлению Ленинского районного суда Владивостока, бывший мэр Владивостока останется под стражей до 3 сентября, сообщили в пресс-службе Прокуратуры Приморья.

Как неоднократно писала «Комсомольская правда – Владивосток» бывшему главе дальневосточной столицы вменяют вину в крупных взятках на более чем 20 миллионов рублей. Экс-мэр покровительствовал похоронному бизнесу и получал взятки от представителей МБУ «Некрополь». За это предприятие получало разнообразные «льготы». Обвиняется чиновник по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Задержан Гуменюк был в начале октября 2021 года – через пару месяцев после объявления о его отставке. Уйти с поста мэра «попросили» полпред в ДФО Юрий Трутнев и губернатор Олег Кожемяко. Затем к чиновнику нагрянула ФСБ.

Некоторые посредники из МБУ «Некрополь», включая главу предприятия, осуждены. А вот Гуменюку неоднократно продлевают арест и продолжают расследование.

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