Cуд Владивостока вынес приговор посреднику в деле экс-мэра Гуменюка

Бывший глава Владивостока в СИЗО. Прокуратура хочет "посадить" фигурантов дела Фото: Сергей БАЛАНОВ

Во Владивостоке Первомайский районный суд вынес приговор в отношении заведующего крематорием МБУ "Некрополь". Он обвиняется в посредничестве во взятках - речь идет о громком деле экс-мэра Владивостока Олега Гуменюка.

Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры. Как установил суд, фигурант способствовал соглашению между заведующим кладбищами "Некрополь" и взяткодателем, участвовал в переговорах и встречах. Согласно сделке, больше 4,7 миллиона рублей должен был получить заведующий кладбищами.

- Участвовал в обсуждениях деталей передачи взятки в размере более 4,7 млн рублей за получение разрешений на установку более 200 опалубок для захоронений и отведение мест для захоронения без предъявления свидетельств о смерти, - сообщили в прокуратуре.

Суд приговорил подсудимого виновным и назначил наказание в виде штрафа (1,5 миллиона рублей). Прокуратура подаст апелляцию:

- В связи с мягкостью назначенного наказания прокурором в Приморский краевой суд будет принесено апелляционное представление, в котором в том числе будет поставлен вопрос о назначении виновному наказания в виде лишения свободы.

Уголовные дела в похоронной сфере связаны с деятельностью экс-мэра Владивостока. Олег Гуменюк находится в СИЗО, его обвиняют в многомиллионных взятках. По версии следствия, с 2019-го по 2021 год он регулярно получал деньги от руководства МУПВ «Некрополь». Экс-мэр покровительствовал в оказании ритуальных услуг на 19,5 миллиона рублей. В конце ноября суд продлил его арест до 3 февраля 2022 года.

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