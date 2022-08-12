Тело утопленника выбросило на берег в районе Шаморы

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Приморские отдыхающие обнаружили труп мужчины на одном из пляжей бухты Лазурная. Очевидцы сообщают, что тело выбросило на берег в районе 12:00.Мертвец может оказаться мужчиной, которого унесло в море течением 10 августа.

Фотографию покойника опубликовали в одном из Telegram-каналов. На изображении видно бездыханное тело, которое лицом вниз лежит на береговой линии.

Реакция интернет-пользователей оказалась противоречивой. Большинство понятное дело осудило беспечность курортников, которые остались в воде:

«Такие все интересные. А что делать людям с трупом? Понятно, что как минимум покинуть близлежащую территорию. Я бы в жизни не пошла купаться в таком месте», «Накройте полотенцем человека хотя бы», – комментировали приморцы.

Однако нашлись и те, кто не стал отрицательно оценивать поведение отдыхающих.

«И что теперь не купаться? Люди каждый день тонут, а погода во Владивостоке не каждый день хорошая», «На всех пляжах в воду писают, теперь вообще не купаться», «А что людям делать,хороводы водить вокруг утопленника» – высказались некоторые личности.

В городской полиции «КП – Владивосток» пообещали прокомментировать произошедшее.

Напомним, ранее мы писали, что сразу два человека унесло в море. Одного нашли в районе бухты Ахлестышева уже мертвым, другого так и не удалось обнаружить. Его как раз унесло течение на Шаморе.

Недавно, 11 августа, в МЧС огласили печальную статистику по погибшим в водах Приморья. Так, с начала купального летнего сезона утонуло 19 человек, включая шестерых детей. 20-м погибшим оказался мужчина, который плавал на мысе Ахлестышева.

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