Боец из Приморья вынес раненного подчиненного во время спецоперации на Украине

Гвардии старший лейтенант Минобороны Степан Минаев. Фото: Минобороны РФ.

Приморские бойцы продолжают завоевывать победы своими смелостью и мужеством. В этот раз отличился гвардии старший лейтенант Степан Минаев, который учился в школе №256 в Фокино.

Выполняя задачи специальной военной операции, морские пехотинцы под командованием Степана Минаева освобождали один городов от украинских националистов. В какой-то момент гвардии старший лейтенант увидел здание, где находился вооруженный противник. Начался штурм вражеского помещения, во время которого приморец руководил подразделением.

Степан Минаев показал себя мужественным командующим, рискуя жизнью, он вынес из-под снайперского огня раненого подчиненного. В итоге враг потерял много бойцов, оставшиеся солдаты сложили оружие и сдались в плен.

В здании противника гвардии старший лейтенант обнаружил беспилотники, карты местности, обмундирование, оружие, боеприпасы и GPS-навигаторы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сводный отряд Росгвардии вернулся в Приморье после участия в спецоперации на Украине

Приморцы радушно встретили своих героев (подробнее...)

«Мы победим и избавимся от фашизма»: глава Черниговского района поддержал участников спецоперации на Украине

В Черниговке собрались сотни приморцев и военнослужащих на патриотической акции «Приморье ZA наших» (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.