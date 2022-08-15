Новую локацию для романтических фотографий создали жители Владивостока

В центре декорации находится красное каменное сердце. Фото: Дарья НАУМЕЦ

На пляже МГУ в приморской столице появилось новое место для отдыха и красивых романтических фотографий. Своеобразную скамейку своими руками соорудили жители Владивостока, а заметил ее корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток».

Сперва новый объект на пляже больше напоминает груду камней, но, если подойти к нему с другой стороны, можно понять, что это неплохое место для отдыха. После долгой прогулки или пробежки здесь можно посидеть, отдохнуть с красивым видом на море и закат. А еще это место может послужить неплохим фоном для фотографий со своей второй половинкой, ведь по середине установили ярко-красный камень в форме сердца.

Здесь не только можно сделать фотографию, но и отдохнуть после прогулки. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Единственный минус этого места – большое количество мусора рядом. Но появление этой «скамейки» показывает, что людям необходима видовая площадка на этом пляже и работы по благоустройству.

Напомним, что во Владивостоке есть несколько локаций, где влюбленные делают фотографии. Одна из таких «Сердце большого человека» на видовой площадке по адресу Жигура, 12а. Если же хотите сделать снимок с партнером возле моря, можно прийти на набережную Спортивной гавани, где находится декорация «Сердце любви». А на пляже мыса Кунгасного находится сердце-лавочка, которое жители приморской столицы считают самым романтичным.

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