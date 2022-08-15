Приморцы могли отравиться опасным грузом из Южной Америки

Проверяли продукцию эксперты Приморской межобластной ветеринарной лаборатории.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Специалисты Приморской межобластной ветеринарной лаборатории обнаружили опасные бактерии в партии замороженной говядины. Мясо прибыло в Приморье из Парагвая. Об этом рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.
В прибывшей в Приморье говядине нашли бактерии листерии. Опасны они тем, что могут выжить даже в замороженных продуктах и могут вызвать заболевание листериоз. Наличие этих бактерий в мясе – это нарушение сразу двух требований технических регламентов «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности мяса и мясной продукции».
Напомним, что совсем недавно в Приморье из Вьетнама завезли филе пангасиуса, в котором специалисты выявили множество нарушений. Как оказалось, в рыбе в 7,5 раз превышен уровень бактериальной обсемененности, что говорит о ее испорченности.
А в крабовом салате в одной из столовых в Артеме нашли бактерии золотистого стафилококка.
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