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Владивосток15 августа 2022 5:40

Приморцы могли отравиться опасным грузом из Южной Америки

Замороженная говядина оказалась напичкана бактериями листерии
Павел САХАРОВСКИЙ
Проверяли продукцию эксперты Приморской межобластной ветеринарной лаборатории.

Проверяли продукцию эксперты Приморской межобластной ветеринарной лаборатории.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Специалисты Приморской межобластной ветеринарной лаборатории обнаружили опасные бактерии в партии замороженной говядины. Мясо прибыло в Приморье из Парагвая. Об этом рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

В прибывшей в Приморье говядине нашли бактерии листерии. Опасны они тем, что могут выжить даже в замороженных продуктах и могут вызвать заболевание листериоз. Наличие этих бактерий в мясе – это нарушение сразу двух требований технических регламентов «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности мяса и мясной продукции».

Напомним, что совсем недавно в Приморье из Вьетнама завезли филе пангасиуса, в котором специалисты выявили множество нарушений. Как оказалось, в рыбе в 7,5 раз превышен уровень бактериальной обсемененности, что говорит о ее испорченности.

А в крабовом салате в одной из столовых в Артеме нашли бактерии золотистого стафилококка.

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