Перед спасением необходимо оценить обстановку. Фото: Правительство Приморского края

Купаясь в водоемах никогда нельзя забывать об опасности. «Комсомольская правда – Владивосток» уже писала о несчастных случаях, когда в море погибали люди. Также мы рассказывали о том, что такое отбойное течение, какую угрозу представляет и как спасти самого себя. В министерстве ГОЧС Приморья поделились советами о том, что делать, если на ваших глазах тонет человек.

Как рассказали специалисты, в первую очередь надо оценить обстановку, посмотреть, есть ли рядом спасательные средства, например, круги или лодки, и можно ли позвать кого-нибудь.

Затем необходимо привлечь внимание тонущего и дать ему знать, что вы ему поможете, также старайтесь успокоить выбившегося из сил человека. Если он может контролировать свои действия, пусть ухватится за ваши плечи.

– Коротко техника спасания выглядит так: подплыв к утопающему, нужно поднырнуть под него и, взяв сзади одним из приемов захвата (классическим – за волосы), транспортировать к берегу. Если утопающему удалось схватить вас за руки, шею или ноги, освобождайтесь и немедленно ныряйте – инстинкт самосохранения заставит потерпевшего вас отпустить, – объяснили специалисты.

Если же человек погрузился в воду, не останавливайтесь и ищите его на глубине, если утонувший был в воде около шести минут, его можно спасти.

После того, как вы вытащили человека на берег, осмотрите его: рот и нос могли забиться песком, поэтому их необходимо очистить пальцами, повернув голову человека набок. Затем положите пострадавшего животом на свое колено лицом вниз и выведите воду из желудка и легких, а после сделайте искусственное дыхание.

Если вы понимаете, что у человека нет сердцебиения, искусственное дыхание нужно сочетать с непрямым массажем сердца. Не останавливайтесь до прибытия скорой помощи.

Специалисты отметили, что спасать человека без какой-либо практики сложно, но всегда лучше помочь человеку.

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